東捷資訊財報／企業資安防護需求升溫催熱商機 第3季營收穩健成長

ITTS東捷資訊（6697）11日公布第3季財報，單季合併營收約3.46億元，季增18.1%，年增約4.1%，稅後純益0.17億元，季減40.2%，年減8.9%，EPS 0.64元，與去年同期相近；累計前三季營收約10.58億元，年增3.6%，稅後純益0.68億元，年減1.4%，EPS 2.50元；營收持續維持成長。隨著AI應用快速普及，企業資安風險同步升高，東捷資訊積極擴大資安零信任、AI資安與SOC安全監控營運中心服務，搶攻企業防護升級商機。

東捷資訊指出，生成式AI不僅協助企業加速數位轉型，也可能被駭客運用於自動化網路攻擊，讓資安威脅更加快速且複雜。數發部資安署近期亦提醒新興AI工具遭攻擊者利用，凸顯企業資安已不再只是資訊部門的管理課題，更攸關營運持續與關鍵資料保護。AI越深入企業核心流程，越需要同步強化身分驗證、系統監控及事件應變能力。

看準市場需求，東捷資訊積極推廣零信任資安及AI資安解決方案，搭配自建SOC資安營運中心，提供7×24小時威脅監控、告警分析與事件應變，並整合資安健檢、弱點掃描、滲透測試及資安合規顧問服務，協助企業建立從事前預防、持續偵測到事後處置的防護機制。另公司長期深耕SAP ERP及企業系統整合，可結合既有客戶的雲端升級與跨系統管理需求，延伸資安規劃及長期維運服務，提升客戶黏著度，並拓展跨產業新客源，成為後續成長動能。

AI應用方面，東捷資訊自行開發的MES AI Agent已導入大型製造業工廠，在原有MES製造執行系統上，即可整合生產數據，讓管理人員透過自然語言查詢工單進度、設備狀態及品質異常，並由AI提供分析與改善建議，將工廠管理從被動監控推向主動預警。應用場景涵蓋工單交期分析、異常偵測、在製品（WIP）瓶頸預警、品質追溯、設備能耗分析及智慧產能排班，有助縮短人工判讀時間，提高現場管理效率。

此外，東捷資訊亦攜手知名記憶體硬體大廠，結合AI Server與自有MES AI Agent，發展地端AI智慧製造解決方案。企業可依需求將敏感製程資料、模型與推論紀錄保留在核准環境，搭配權限管理及人工核准機制，兼顧數據應用效益與資料安全，也呼應企業對AI導入與資安防護同步升級的需求。

董事長高尚偉表示，東捷資訊將持續推廣零信任及AI資安、SOC資安服務與SAP Cloud ERP，同時深化MES AI Agent應用，透過既有客戶擴充與非SAP客戶開發雙軌並進，擴大高附加價值服務及長期維運收入比重，為後續營運成長增添動能。