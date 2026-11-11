邁達特看好 AI 發展不會中斷 帶動資安需求持續成長

邁達特（6112）公告第3季營收64.2億元，季減2%，年增13.7%，受損益與公允價值衡量的金融資產評價損失影響，歸屬於母公司淨損 1,300 萬元。公司表示本季營收維持穩健成長，主要受惠於大型專案陸續完成出貨與結案，加上 Red Hat、Microsoft、AWS 等軟體及雲端產品線業務持續成長，共同挹注成長動能。

邁達特前三季累計營收 189.9 億元，年增率 17%；歸屬於母公司業主淨利 3.36 億元，年增 48%，EPS 1.78 元。從業務別來看，雲服務營收 30.5 億元，年增 46%，占比由 12.9% 提升至 16%，成長最為明顯。AI 運算營收 108.7 億元，年增 13.5%；Meta 聯網 40.3 億元，年增 12%；資安 10.2 億元，年增 19%。

邁達特指出，公司已取得 AWS Premier Tier Services Partner 最高等級資格，並自有研發 CloudMan 雲端運算管理平台，強化雲端與 AI 應用整合能力。同時拿下的還有思科 Splunk 的代理權，8 月 1 日起加大資安產品布局，強化企業資安解決方案。

針對近期多起網路攻擊事件，包括 PHP 漏洞新聞，邁達特認為資安議題無所不在，且隨著 AI 快速發展，資安手法也不斷演變。地緣政治如中美對抗也影響此領域。而在雲端與 AI 應用領域，企業預算投入持續增加，邁達特持續看好資訊服務業市場將被AI帶動。

展望第4季及 2027 年，企業對 AI 應用需求升溫，AI 資料中心建置、AI 伺服器、儲存與網路設備需求持續成長。與雲端業者合作導入 AI 模型，帶動雲服務與 AI 應用整合業務增加。趨勢基本上持續向上。

公司將持續提升整合能力，協助企業在 AI 導入及智慧轉型專案中提升數位化與人性化。資安需求持續存在且日益重要，將是公司第4季及明年主要發展前景。