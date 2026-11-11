快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊續旺可期 法人調高全新獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

全新（2455）隨產品組合轉佳，第3季毛利率及獲利表現亮麗，法人預期，基板供應趨於穩定，加上長期受惠人智慧（AI）資料中心光通訊需求延續，帶動光電子營收持續成長並優化毛利率，調升獲利預估值及目標價

投顧法人分析，全新第3季營收優於預期，主因在於光電子產品出貨暢旺及產品組合轉佳，並帶動毛利率攀升至44.9%，稅後純益3.3億元，雖然第4季受手機市場疲弱影響，但光電子有機會續強，力撐單季營收季增低個位數百分比。

展望2027年，法人持續看好全新光電子營運動能，新購置四台磷化銦（InP）MOCVD將完整年度貢獻，接收端部分，美系客戶接收端除100G光偵測器（PD）需求強勁外，200G PD預期自2027年第1季放量。

發射端產品方面，全新日系客戶連續波雷射（CW Laser）2026年第3季營收明顯成長，法人預期2027年將持續發酵，美系大廠發射端產品啟動認證中，為後續另一成長動能。

法人表示，目前全新已向基板供應商預付貨款，預期2027年上半年基板可望維持穩定供應，上修2026、2027年光電子營收，換算約可年增115.2%、74.4%，2027年營收占比提升達55%，資料中心相關營收占整體比重由2026年25%上揚至40%，長期獲利結構優化。

光通訊 法人 目標價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伺服器及低軌衛星等動能挹注 法人上修聯茂獲利預估值

臻鼎財報／前三季EPS 7.66元 2026年逾800億資本支出

光焱科技財報／前三季EPS 4.11元 稅後淨利5,752萬元

上市櫃公司10月營收再創新高 法人建議優先關注這幾檔

相關新聞

信紘科財報／前三季EPS 15.94元賺贏去年全年 在手訂單逾230億元

信紘科（6667）受惠於全球先進半導體建廠熱潮延續、記憶體擴廠需求強勁，以及於高階廠務與綠色製備解決方案的市占率顯著提升，交出第3季、前三季的營收與獲利同步改寫歷史新高的亮眼成績單。信紘科在手訂單逾230億元，訂單能見度達2028年。

霈方財報／前三季獲利暴增逾兩倍！EPS 達12.48元、轉型效益浮現

霈方（6574）前三季獲利增幅超過200%，大賺超過一個股本，亮眼財報激勵股價走揚，11日早盤以111元開出，上漲2.5元、漲幅2.3%，延續近期強勢表現。市場看好，霈方隨著醫學美容業務躍居營收主力，營運轉型效益逐步顯現，帶動獲利能力大幅提升，後續產業鏈垂直整合及AI數據中心布局，將成為市場關注焦點。

中租前十月EPS 9.73元 稅後純益年增6%衝上176億元

中租控股昨（10）日公告自結獲利，今年10月單月自結合併稅後純益17.3億元，每股稅後純益（EPS）0.99元；累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，累計前十月合併每股稅後純益（EPS）9.73元。

台揚淨值轉負12月21日將下市…董座：持續營運 盼年底引進私募夥伴

老牌衛星通訊廠台揚昨（10）日舉行重大訊息發表會，董事長謝其嘉宣布，淨值轉為負數，但強調將持續營運，深耕衛星事業，期待年底引進私募夥伴。證交所則公告，台揚股票將於12月21日終止上市。

祥碩前三季賺近八股本

高速傳輸介面IC設計廠祥碩（5269）昨（10）日公布前三季每股大賺78.66元，總經理林哲偉透露，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，預計明年首季具備量產能力、第2至第3季開始出貨，搭配高階晶片組及自有品牌產品布局，衝刺營運。

大聯大前三季EPS 14.42元 獲利上衝

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布第3季營收、獲利雙創新高，單季每股純益5.92元，前三季每股純益14.42元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。