光通訊續旺可期 法人調高全新獲利預估值及目標價

全新（2455）隨產品組合轉佳，第3季毛利率及獲利表現亮麗，法人預期，基板供應趨於穩定，加上長期受惠人智慧（AI）資料中心光通訊需求延續，帶動光電子營收持續成長並優化毛利率，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，全新第3季營收優於預期，主因在於光電子產品出貨暢旺及產品組合轉佳，並帶動毛利率攀升至44.9%，稅後純益3.3億元，雖然第4季受手機市場疲弱影響，但光電子有機會續強，力撐單季營收季增低個位數百分比。

展望2027年，法人持續看好全新光電子營運動能，新購置四台磷化銦（InP）MOCVD將完整年度貢獻，接收端部分，美系客戶接收端除100G光偵測器（PD）需求強勁外，200G PD預期自2027年第1季放量。

發射端產品方面，全新日系客戶連續波雷射（CW Laser）2026年第3季營收明顯成長，法人預期2027年將持續發酵，美系大廠發射端產品啟動認證中，為後續另一成長動能。

法人表示，目前全新已向基板供應商預付貨款，預期2027年上半年基板可望維持穩定供應，上修2026、2027年光電子營收，換算約可年增115.2%、74.4%，2027年營收占比提升達55%，資料中心相關營收占整體比重由2026年25%上揚至40%，長期獲利結構優化。