上市櫃公司10月營收再創新高 法人建議優先關注這幾檔

上市櫃公司10月合計營收再創新高，隨企業獲利上修趨勢未歇及人工智慧（AI）投資周期並未明顯降溫，法人建議，優先關注創意（3443）、智邦（2345）、健鼎（3044）、上銀（2049）及台達電（2308）等第4季營收達成率優於預期，且2027年成長動能可望進一步增強個股。

大型本國投顧分析，大型雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔，加上部分ASIC專案遞延出貨後，陸續進入量產階段，帶動AI供應鏈需求持續擴張，成為推升企業營收創高的主要驅動力。

觀察10月營收表現，法人指出，單月營收創歷史新高家數達171 家，雖略低於9月186 家，但高於去年同期162家，顯示AI投資熱潮並未降溫，台股基本面仍然穩健，AI相關需求仍是支撐企業成長最重要力量。

以法人旗下追蹤30個主要產業族群來看，10月營收達成率普遍優於預期。其中，科技產業符合或優於預期比重約六成，非科技產業更接近七成，顯示多數企業獲利展望持續改善。

科技產業方面，以手機EMS表現最佳，營收達成率達48%，前段班包括網通39%、IC設計服務35%、電源供應器34%、網通印刷電路板及伺服器EMS均為34%，高速傳輸、AI 伺服器及資料中心相關供應鏈營收表現普遍優於預期。

非科技產業方面，則以貨櫃航運表現最為亮麗，營收達成率達40%，主要受惠全球旅運需求及貿易活動回溫。其次為鋼鐵36%、航空35%、工業自動化35%及食品35%。