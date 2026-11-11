台積電領軍反攻 千金股誰最強？這檔站上月線漲停亮燈

台股11日在台積電（2330）大漲近4%帶動下，盤中大漲超過千點，收復十日線，台積電更站上月線。千金股也都上漲，其中和台積電一樣站上月線的有創意（3443）、世芯-KY（3661）、精測（6510）、昇達科（3491）、創新服務（7828）和藥華藥（6446）。創意為表現最強勢的高價股，一舉突破月線翻多，衝至7,885元漲停鎖死。

創意拜CPU客戶增加下單及晶圓產能供應無虞，10月營收衝上84.33億元，月增18%、年增127%，累計前十月營收年增106%，法人認為，第4季延續CPU需求強勁、MSFT Maia及中國車用專案放量，預估營收為全年高峰。

展望2027年，法人預估，代理AI帶動CPU需求持續高漲，Google CPU Axion出貨量上修至400萬顆、MSFT Cobalt 200出貨量130萬顆，加上Horizon、特斯拉AI5等車用產品及NRE將放量，創意營收可望大幅成長逾200%。且2奈米平台相關IP及技術準備就緒，創意有機會接獲更多ASIC專案。

2028年CPU除Google Axion、MSFT Cobalt外，還有AWS Graviton加入產品線，另加速器產品包括Meta Phoebe、MSFT Maia400預計2028年下半年進入量產，由於SoIC架構與內容含量大幅提升，將帶動平均銷售單價較現有 Maia200水準大幅提升。

創意今以7,265元跳空開高，衝上7,885元漲停板，強勢收復月線關卡，為ASIC族群中表現最強者，聯發科（2454）上漲逾2%，世芯-KY漲逾4%，力旺（3529）上漲逾1%。