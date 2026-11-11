快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍反攻 千金股誰最強？這檔站上月線漲停亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股11日在台積電（2330）大漲近4%帶動下，盤中大漲超過千點，收復十日線，台積電更站上月線。千金股也都上漲，其中和台積電一樣站上月線的有創意（3443）、世芯-KY（3661）、精測（6510）、昇達科（3491）、創新服務（7828）和藥華藥（6446）。創意為表現最強勢的高價股，一舉突破月線翻多，衝至7,885元漲停鎖死。

創意拜CPU客戶增加下單及晶圓產能供應無虞，10月營收衝上84.33億元，月增18%、年增127%，累計前十月營收年增106%，法人認為，第4季延續CPU需求強勁、MSFT Maia及中國車用專案放量，預估營收為全年高峰。

展望2027年，法人預估，代理AI帶動CPU需求持續高漲，Google CPU Axion出貨量上修至400萬顆、MSFT Cobalt 200出貨量130萬顆，加上Horizon、特斯拉AI5等車用產品及NRE將放量，創意營收可望大幅成長逾200%。且2奈米平台相關IP及技術準備就緒，創意有機會接獲更多ASIC專案。

2028年CPU除Google Axion、MSFT Cobalt外，還有AWS Graviton加入產品線，另加速器產品包括Meta Phoebe、MSFT Maia400預計2028年下半年進入量產，由於SoIC架構與內容含量大幅提升，將帶動平均銷售單價較現有 Maia200水準大幅提升。

創意今以7,265元跳空開高，衝上7,885元漲停板，強勢收復月線關卡，為ASIC族群中表現最強者，聯發科（2454）上漲逾2%，世芯-KY漲逾4%，力旺（3529）上漲逾1%。

千金股 台積電 千金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

台玻連拉三根漲停 玻纖布三檔亮燈 還會再繼續漲？

台積電領軍台股早盤漲逾400點 PCB 五檔亮燈

大戶信心回來了？千金股盤中回升至42檔 聯發科最搶鏡

相關新聞

信紘科財報／前三季EPS 15.94元賺贏去年全年 在手訂單逾230億元

信紘科（6667）受惠於全球先進半導體建廠熱潮延續、記憶體擴廠需求強勁，以及於高階廠務與綠色製備解決方案的市占率顯著提升，交出第3季、前三季的營收與獲利同步改寫歷史新高的亮眼成績單。信紘科在手訂單逾230億元，訂單能見度達2028年。

霈方財報／前三季獲利暴增逾兩倍！EPS 達12.48元、轉型效益浮現

霈方（6574）前三季獲利增幅超過200%，大賺超過一個股本，亮眼財報激勵股價走揚，11日早盤以111元開出，上漲2.5元、漲幅2.3%，延續近期強勢表現。市場看好，霈方隨著醫學美容業務躍居營收主力，營運轉型效益逐步顯現，帶動獲利能力大幅提升，後續產業鏈垂直整合及AI數據中心布局，將成為市場關注焦點。

中租前十月EPS 9.73元 稅後純益年增6%衝上176億元

中租控股昨（10）日公告自結獲利，今年10月單月自結合併稅後純益17.3億元，每股稅後純益（EPS）0.99元；累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，累計前十月合併每股稅後純益（EPS）9.73元。

台揚淨值轉負12月21日將下市…董座：持續營運 盼年底引進私募夥伴

老牌衛星通訊廠台揚昨（10）日舉行重大訊息發表會，董事長謝其嘉宣布，淨值轉為負數，但強調將持續營運，深耕衛星事業，期待年底引進私募夥伴。證交所則公告，台揚股票將於12月21日終止上市。

祥碩前三季賺近八股本

高速傳輸介面IC設計廠祥碩（5269）昨（10）日公布前三季每股大賺78.66元，總經理林哲偉透露，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，預計明年首季具備量產能力、第2至第3季開始出貨，搭配高階晶片組及自有品牌產品布局，衝刺營運。

大聯大前三季EPS 14.42元 獲利上衝

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布第3季營收、獲利雙創新高，單季每股純益5.92元，前三季每股純益14.42元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。