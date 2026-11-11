晶呈科技營收／10月1.3億元 年減18.3％

晶呈科技（4768）公告10月營收1.3億元，月減8.59%、年減18.37%；前十月累計營收13.29億元，年增79.32%。

晶呈指出，10月營收較前月減少，主因為特殊氣體外銷日本、韓國市場出貨及內銷市場出貨稍減。較去年同期減少，則因外銷記憶體客戶於去年同期因應需求增加而大量出貨，因此基期相對較高。

晶呈科技也將於本月20日舉行第3季線上業績發表會，聚焦第3季營運概況。

展望未來，晶呈科技表示，今年較去年營收成長目標，仍設定在30%。在各項產品中，特殊氣體出貨穩定，TGV市場客戶亦持續下單，出貨成長仍須視客戶需求而定。

晶呈科技日前表示，隨全球半導體新產能陸續開出，公司預估下半年特氣產品鋼瓶出貨量較上半年倍增，第3季出貨量估6,700-6,900支、第4季出貨量有望達7,400-7,600支。目前氣體訂單能見度約達一年。