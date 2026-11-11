永裕營收／10月1.7億元 年增7.96% 聚焦高質化、ESG 環保材料

塑膠包材大廠永裕（1323）公告10月合併營收為1.7億元，年增7.96%、月減11.57%；前十月累計營收18.48億元，年增9.38%。

永裕指出，今年營收整體呈現微幅增長態勢，公司積極採取「質的提升優先於量的擴張」策略，持續拉升高端與精緻包材的訂單比重，努力爭取高質化產品，將有效帶動毛利結構改善，對整體獲利品質帶來正面挹注。

永裕表示，中國經濟下滑、終端品牌客戶下單態度保守並延遲新品開發，壓抑上海永裕的產能利用率。同時，中東戰事也引發塑膠原料價格波動。因應此情勢，永裕發揮專精於「塑膠原料色母結合生產設備」的高彈性生產技術，積極研發多方料源與替代料，在有效降低成本、減緩上游原料漲價衝擊的同時，亦能全方位滿足客戶的客製化需求。

為因應外部環境變化、擺脫營運逆風，永裕持續整合集團資源、降低營運成本並優化產品組合。公司除深耕生技包材與環保材料外，亦深化自動化生產以提升兩岸生產效率，並加速投資減碳新產品與新製程，積極推動碳管理制度。

在ESG投資浪潮下，永裕數年前即布局環保材料的研發創新。目前包括Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材開發、替代料及減重瓶等研發成果，已陸續出貨予國內外客戶，成功搭上綠色經濟趨勢，為未來業績注入永續成長動能。

永裕表示，雖然短期獲利受到中國景氣下行及日圓相對貶值等外部因素干擾，但永裕後續仍緊密化妝、保養消費及環保商機。

永裕持續深化製程整合與自動化布局，透過射出成形廠自動化，結合自家電鍍、塗裝及GMP級車間連線生產，提升生產效率、縮短交期；並導入軟管FLEXO印刷設備，整合二次加工製程，提升包材附加價值與產品質感。同時，公司逐步導入自動化檢測及包裝設備，深化即時生產（JIT）管理，優化庫存周轉與交貨效率。永裕強調，公司具備從塑膠色母、模具、成形、二次加工到委託充填的一條龍整合製造能力，將持續聚焦化妝保養品、日化用品及特殊藥品等高附加價值包材市場，深化國際品牌客戶合作。

在中國市場方面，永裕除持續供應優質護理液容器，更看好中國動物疫苗產業的發展潛力。轉投資增設的「疫苗品容器產線」已順利進入量產，並成功鎖定行業龍頭廠商進行深耕；同時新增含藥級日化容器系列及劑型開發，為高端生技包材行銷注入新能量。

永裕指出，為緊抓美容保養商機，永裕亦整合集團資源布建網購通路、發展代客充填業務。公司進一步創立自有品牌並代理沙龍品牌行銷，以皮膚科學為基礎研發全膚質保養品，並導入線上膚質膚色AI檢測體驗科技，透過智慧互動提升消費者黏著度，可望為未來營收與獲利挹注全新成長動能。