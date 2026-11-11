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台玻連拉三根漲停 玻纖布三檔亮燈 還會再繼續漲？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股11日連續反彈第三天，盤中續漲超過800點，收復十日線，台積電（2330）10月營收創歷史新高，股價上漲近3%，除了台積電表現強勁，玻纖布的台玻（1802）、富喬（1815）、德宏（5475）也都因10月營收亮眼，紛紛衝上漲停，台玻連續拉出三根漲停，衝至76.7元鎖死，同時擠進成交量、成交值前十名中。

台玻跟富喬除了漲停，也都上成交量前十名中，台玻爆出近26萬張大量，且漲停排隊買單超過六萬張，富喬成交量將近12萬張，漲停排隊買單也有六萬張。另外，建榮（5340）大漲逾9%，南亞（1303）大漲逾7%。

玻纖布成市場熱點，在於營收相當亮麗，台玻公布10月營收55.66億元，自2021年中以來再度突破50億元，月增12%、年增56.5%，累計前十月營收420.07億元，年增 22.62，成長力道加速。富喬10月營收也持續成長，單月營收突破十億元，達10.49億元，月增11.8%、年增85.6%，前十月累計營收77.66億元，年增58.4%。

傳統玻璃龍頭台玻成功轉型，第3季毛利率達31.6%，季增8個百分點，營益率跟雙位數成長，由第2季的12.64%，季增11個百分點至23.94%，每股純益(EPS)0.93元。台玻目前平板玻璃營收占比約60%、玻璃纖維31%、玻璃器皿9%，其中高階電子級玻纖布比重提升，為後續毛利率改善的重要來源。

法人指出，電子級高階玻纖材料嚴重供不應求，市場需求能見度已達2028年。為因應客戶需求，台玻全面啟動第四期擴產計畫，採取「快」字訣搶市，台玻董事長林伯豐解釋，一旦客戶認證通過、並採用台玻產品，基本上就很難換掉台玻的產品，因為更換的話製程就要全改，因此台玻必須加速追趕客戶需求，抓準這波AI商機。

台玻 漲停 富喬

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