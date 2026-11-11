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宸曜財報／第3季每股純益達5元 創上櫃來新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宸曜科技董事長高明和。宸曜／提供
宸曜科技董事長高明和。宸曜／提供

強固型嵌入式電腦領導品牌宸曜（6922）公布 2026 年第3季財務報告與10月份營收。第3季合併營收 7.96 億元，稅後淨利 1.36億元，毛利率42% 水準，每股盈餘（EPS）達5元，營收與 EPS 均創上櫃以來單季新高，累計前三季 EPS 達 10.63元。比較去年同期，前三季合併營收成長率為49.5%，稅後淨利成長率84.4%，EPS成長率83.6%，整體營運持續展現強勁且穩健的成長動能。

宸曜第3季營運創新高主要受惠於專案客戶出貨時程，及北美市場出貨高峰。獲利表現方面，則受惠於第2季起反映零組件價格調整，以及高毛利率產品出貨比重等因素。

從應用與產品而言，第3季需求主要來自軍工國防、邊緣 AI 及無人載具（AGV/ AMR）。其中 AI 邊緣運算電腦持續為重要成長產品線，前三季相關產品營收占比達 45%，年增 59%，顯示隨著 AI 應用逐步落地，市場對強固型 AI 邊緣運算平台的需求持續增加。區域市場方面，第3季營收以美洲為主，占比 38%；前三季累計營收成長以亞洲成長幅度較高，年增 87% ，整體市場布局仍維持均衡以美洲、亞洲、歐洲為主力。

宸曜科技副總經理藍林忠指出：「第3季強勁的營運動能，來自於軍工國防與邊緣 AI 專案的加速落地，以及美洲與亞洲市場客戶需求的強烈展現。公司持續依據專案需求調整產品組合，並因應零組件價格變化進行成本管理，以維持產品交付與營運彈性。後續也將持續關注零組件供應及價格變動，配合客戶專案時程安排備料與出貨。」

針對近期市場對於雲端 AI 基礎建設投資回報周期的議題，宸曜科技表示公司業務主要聚焦於邊緣運算與終端設備，與資料中心建置需求有所區隔。若未來上游零組件價格隨市場供需變化而調整，也將成為公司成本管理時需持續關注的因素。展望 2027 年，宸曜科技策略將聚焦於各產業邊緣運算需求、人形機器人市場開發與軍工國防無人化應用，並持續拓展醫療設備與照護裝置之應用空間。

宸曜科技董事長高明和表示：「隨著 AI 發展從雲端算力逐步延伸至邊緣端的落地應用，各產業對終端運算設備的需求也持續發展。宸曜科技將持續以強固型嵌入式電腦為核心，深化軍工國防與工業邊緣 AI 等既有應用，也持續評估與布局人形機器人與醫療照護等次世代藍海市場，以擴大邊緣 AI 生態圈的影響力。」

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