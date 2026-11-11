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藍天財報／前三季 EPS 達4.09元 年增2.6倍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

藍天（2362）公告2026第3季財報，單季合併營收57.6億，年增5%，營業毛利11.21億元、毛利率19%，較上季回升2個百分點，營業利益率5%，持平上季，減除業外收支後，本期淨利0.25億元。前三季合併營業收入172.3億元、年增13%，營業毛利32.75億元，營業利益10億元，累計稅後淨利23.65億元，EPS達4.09元，年增2.6倍；每股淨值82.43元。

藍天筆電事業高附加價值策略奏效，前三季筆電營收逆勢衝149.3億元、年增15%；藍海機種近半貢獻保利抗震，明年首季推 RTX Spark新機強化 AI PC 布局。

根據研調機構數據，第3季全球筆電市場受零組件成本上揚及需求波動影響，全球筆電出貨量年減逾兩成。受整體大環境衝擊，藍天筆電事業本季成長動能承壓，第3季出貨量為26.1萬台，營收49.3億元，季減15%。本季ASP較同期年增23%，加上匯率有利挹注，儘管出貨量較去年同期減少，第3季營收仍向上成長4%。前三季筆電總出貨量為87.3萬台，年減20%，受惠ASP大幅拉升及匯率有利因素，前三季累計營收149.3億元、年增15%。

藍天以產品差異化為核心，透過節能、散熱、降噪等優異差異化設計，提供客製化服務滿足百位客戶的需求，帶動營收在主要零組件缺料及成本大幅上揚筆電產業逆風中，仍能維持雙位數逆勢成長。

展望第4季及明年初，藍天將持續深化中高階筆電市場布局，預計於2027年首季推出備受市場期待的RTX Spark Mini Workstation，進一步強化AI PC產品陣容與市場競爭力。

同時，持續攜手全球通路夥伴，積極拓展商務換機及AI應用商機，深耕中高階產品。藍天具備高度彈性生產線與客製化整合能力，能快速因應客戶對特定硬體配置、特殊規格及軟硬體整合的多元需求，協助客戶提升產品力、競爭力，透過強強聯手共創雙贏，再創佳績。

百腦匯深化科技體驗與多元行銷，帶動商場人流回升、租金收入穩健成長；轉投資群光廣場持續推動營運調整與成本控管，前三季維持正現金流入，展現營運韌性。

財報 EPS 筆電

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