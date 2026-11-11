台揚淨值轉負 12月21日將下市 股價重挫跌停、排隊賣單逾9,800張

老牌衛星通訊廠台揚（2314）第3季每股淨損2.61元，累計今年前三季每股虧損4.33元，淨值為負2.44億元，股票將在12月21日終止上市；11日一開盤就跳空以跌停6.66元開出後鎖死，跌停排隊賣單超過9,800張。

台揚第3季每股淨損2.61元，累計今年前三季每股虧損4.33元，淨值為負2.44億元，負債比率與流動比率分別為109%及65%，會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告。

根據集保統計資料，截至11月6日，台揚股東人數為52,741人，其中零股股東則有38,184人；證交所表示，台揚股票自12月21日起終止上市。

台揚11日以跌停6.66元開出後鎖死，跌停排隊賣單超過9,800張。