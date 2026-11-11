信紘科財報／前三季EPS 15.94元賺贏去年全年 在手訂單逾230億元

信紘科（6667）受惠於全球先進半導體建廠熱潮延續、記憶體擴廠需求強勁，以及於高階廠務與綠色製備解決方案的市占率顯著提升，交出第3季、前三季的營收與獲利同步改寫歷史新高的亮眼成績單。信紘科在手訂單逾230億元，訂單能見度達2028年。

信紘科今年第3季單季合併營收達24.29億元，季增44.9％，年增45.9％，創單季同期新高。在整體營運規模放大、成本費用良好控管下，營業利益3.37億元，稅後歸屬於母公司淨利4.1億元，稅後每股盈餘為8.24元，年增率分別為90％、165.％、156.3％。

推升累計前三季合併營收56.48億元、營業利益6.92億元，年增率分別為21.2％、20.1％，稅後歸屬於母公司淨利7.89億元，稅後每股盈餘為15.94元，年增率分別為69％、60％，獲利表現一舉超越2025年全年的13.77元水準，展現極為強勁的獲利爆發力。

信紘科近年來持續推動營運模式升級，由既有高科技廠務設備與系統工程服務，逐步拓展至大型廠務及機電統包工程、製程設備二次配工程，以及綠色循環經濟整合解決方案，持續提升整體工程承攬規模與單案價值。隨著大型廠務統包專案陸續進入施工與認列高峰期，規模經濟效益帶動固定成本效益顯現，進一步拉升三率表現，2026年前三季毛利率、營業利益率、稅後歸屬於母公司淨利率分別為22.8％、12.2％、14％。

延續第3季的強勁營運動能，信紘科單月營收再傳捷報，10月合併營收達12.96億元，月增10.3％、年大增172.8％，展現強勁的履約能力與營運韌性。累計今年前十月合併營收69.44億元，年增35.2％。受惠於國內晶圓代工龍頭、美系記憶體大廠及其他高科技客戶大型建廠需求，相關廠務系統與製程設備二次配工程陸續進入密集施工階段，加上美國大型廠務工程專案隨施作進度逐步擴大營收貢獻，國內外專案同步推進，持續挹注公司整體營運成長動能。

展望未來營運，信紘科維持審慎樂觀的看法。截至今年下半年，信紘科在手訂單總額已突破230億元大關，訂單能見度已明確延伸至2028年，為中長期獲利奠定厚實基礎。

在市場區域布局方面，隨美、日及東南亞等海外先進廠務專案於今年第4季起陸續開工與放量，海外營收貢獻預計將從目前的6.5％進一步提升。信紘科將持續發揮技術創新、統包交付、在地工程團隊、人才調度、供應鏈及專案管理能力等優勢，提升跨國交付效率，在AI與先進半導體發展的黃金年代中持續開創營運高峰。