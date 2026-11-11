霈方財報／前三季獲利暴增逾兩倍！EPS 達12.48元、轉型效益浮現

霈方（6574）前三季獲利增幅超過200%，大賺超過一個股本，亮眼財報激勵股價走揚，11日早盤以111元開出，上漲2.5元、漲幅2.3%，延續近期強勢表現。市場看好，霈方隨著醫學美容業務躍居營收主力，營運轉型效益逐步顯現，帶動獲利能力大幅提升，後續產業鏈垂直整合及AI數據中心布局，將成為市場關注焦點。

霈方公告第3季財報出爐，單季合併營收約2.11億元，年增57.89%，稅後淨利0.75億元，年增137.96%，單季每股盈餘（EPS）3.41元；累計前三季合併營收約6.26億元，年增43.53%，稅後純益2.74億元，年增205.63%，每股盈餘達12.48元，已大幅超越去年全年獲利水準。

霈方董事長呂慶盛表示，公司近年持續聚焦核心事業，透過資源整合、服務品質提升及營運管理優化，強化整體經營效益。公司重視長期經營基礎，以穩健的財務管理及服務品質作為企業發展的重要原則。

霈方以醫學美容相關產業服務為核心，持續深化與專業醫療團隊的合作關係。合作診所專注於醫療專業服務，公司則依其業務定位提供品牌授權、產品銷售、設備租賃及營運顧問等相關服務，透過專業分工與資源整合，提升整體服務效益。

在營運布局方面，公司持續推動醫美產業鏈垂直整合，從上游產品研發與供應鏈、中游平台營運服務，延伸至下游診所通路及會員經營。霈方目前已自主研發逾250項產品，供應鏈合作夥伴遍及全球18個以上國家，並推出細胞外囊泡修護品牌「泌力ExoPower」，切入醫美術後居家保養市場。

展望未來，霈方將以醫學美容、健康管理、預防醫學及AI數據中心為發展主軸，透過策略合作與投資擴大產業鏈布局。公司規劃導入AI智慧營運報表、會員健康歷程資料庫及精準行銷系統，提升診所營運效率及會員經營效益，並尋求再生醫學、醫美設備及健康科技等領域的合作機會，擴大服務據點與營收來源。