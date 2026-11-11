霈方財報／前三季 EPS 12.48元 深化醫美整合布局 穩健推進長期發展

霈方國際（6574）11日公布第3季財務報告，第3季合併營收約2.11億元，年增57.89%，稅後淨利約0.75億元，單季每股純益（EPS）3.41元；累計前三季合併營收約6.26億元，年增43.53%，前三季EPS 12.48元，反映公司持續優化事業結構及營運管理的成果。

霈方國際董事長呂慶盛表示，公司近年持續聚焦核心事業，透過資源整合、服務品質提升及營運管理優化，強化整體經營效益。公司重視長期經營基礎，以穩健的財務管理及服務品質作為企業發展的重要原則。

霈方國際以醫學美容相關產業服務為核心，持續深化與專業醫療團隊的合作關係。合作診所專注於醫療專業服務，公司則依其業務定位提供品牌授權、產品銷售、設備租賃及營運顧問等相關服務，透過專業分工與資源整合，提升整體服務效益。

在營運管理方面，霈方持續優化內部作業流程，推動數位化管理，並重視服務品質、風險控管及長期客戶關係，以強化企業營運基礎。

展望未來，霈方將持續專注核心業務，提升營運效率與服務品質，並審慎評估符合公司長期發展方向的合作機會，秉持穩健經營及財務紀律，為股東創造長期價值。

董事長呂慶盛表示：「企業的長期價值來自穩健的經營基礎、專業服務及持續精進的管理能力。霈方將秉持務實經營的理念，專注本業發展，持續強化公司的長期競爭力。」