快訊

雙11三大電信優惠懶人包！申辦網路、國外漫遊、門號購機拿萬元回饋金

今天大回暖甚至會熱 粉專：下周又迎強冷空氣 恐有感大降溫

古天樂再爆祕婚生子！穿情侶鞋被抓包 女友被疑是「初代鬼后」

聽新聞
0:00 / 0:00

崇友營收／前三季 EPS 6.34元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）10日公告，第3季稅後純益3.34億元，年增3.67%，每股稅後純益1.89元，改寫歷史單季新高紀錄。累計今年前三季稅後純益11.23億元，年增25.41%，每股稅後純益（EPS）6.34元，獲利創歷年同期新高。

另，崇友10月營收5.54億元，年增3.82％，創歷年同期新高；累計前十月營收達56.16億元，年增6.27％，亦刷新歷年同期紀錄。

崇友表示，第3季新梯及汰舊換新專案依工程進度陸續完工認列，帶動營收與獲利表現。

其中，大型新梯建案包括新竹科學園區新三期標準廠房、新北市國揚數位科技大樓等專案，於第3季依進度完工並認列；汰舊換新業務則受惠於公司近年持續深化市場開發，包括桃園華亞科技園區晶圓科技廠房、基隆巴塞隆納社區及中華電信行通大樓等專案亦陸續貢獻營收，使第3季新梯（含汰舊換新）業務營收占比達56.17％。

此外，隨著新梯及汰換案源結構優化，並透過安裝工程排程、採購及管銷費用等面向落實精實管理，帶動第3季整體毛利率達34.90％、營業利益率達25.18％。

崇友表示，除持續掌握住宅、商辦、科技廠房及公共工程等新建案需求外，並積極拓展老舊電梯汰舊換新市場。隨著國內既有建築物電梯設備逐步進入更新週期，加上企業及社區對設備安全、運轉效率與節電效能日益重視，可望持續帶動汰舊換新及維修保養市場需求，為公司營運增添良好營運動能。

展望第4季，崇友表示，維持審慎樂觀看法。一方面持續掌握既有新梯建案施工及完工認列進度，同時積極拓展科技廠辦、商辦、住宅社區及公共設施等新梯案源接單機會；並透過維修保養服務深化既有客戶合作關係，提升客戶黏著度與服務效益。憑藉新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務相互挹注，崇友持續強化市場布局與營運管理，有望帶動未來營運保持穩健向上成長。

崇友 EPS 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

千附實業前三季營收、獲利雙創同期新高 千附精密前三季EPS 4.57元

慶豐富財報／第3季三率三升、EPS達0.75元 前三季獲利超越去年全年

信紘科前三季每股純益15.94元、年增60％ 超越去年全年獲利水準

聖暉財報／前三季 EPS 達36.59元、集團在手訂單840億元 均創新高

相關新聞

台揚淨值轉負12月21日將下市…董座：持續營運 盼年底引進私募夥伴

老牌衛星通訊廠台揚昨（10）日舉行重大訊息發表會，董事長謝其嘉宣布，淨值轉為負數，但強調將持續營運，深耕衛星事業，期待年底引進私募夥伴。證交所則公告，台揚股票將於12月21日終止上市。

中租前十月EPS 9.73元 稅後純益年增6%衝上176億元

中租控股昨（10）日公告自結獲利，今年10月單月自結合併稅後純益17.3億元，每股稅後純益（EPS）0.99元；累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，累計前十月合併每股稅後純益（EPS）9.73元。

祥碩前三季賺近八股本

高速傳輸介面IC設計廠祥碩（5269）昨（10）日公布前三季每股大賺78.66元，總經理林哲偉透露，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，預計明年首季具備量產能力、第2至第3季開始出貨，搭配高階晶片組及自有品牌產品布局，衝刺營運。

大聯大前三季EPS 14.42元 獲利上衝

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布第3季營收、獲利雙創新高，單季每股純益5.92元，前三季每股純益14.42元。

台達電展望外資按讚 目標價高盛估4,120元最高

台達電（2308）營收創新高，摩根士丹利證券（大摩）預估台達電第4季營收可望略優於市場預期，維持2,300元目標價及「優於大盤」評等。不過，如果要讓市場大幅上修台達電的預估獲利成長，可能仍取決於高壓直流（HVDC）電力機櫃未來數年的滲透率。

崑鼎前三季EPS 14.41元

中鼎集團旗下環保事業廠崑鼎（6803）昨（10）日召開董事會並通過第3季財務報告，單季歸屬母公司業主淨利3.97億元，季增23.3%、年增1.49%，每股純益5.45元，改寫單季歷史新高。累計前三季歸屬母公司業主淨利10.49億元，年增1.44%，每股稅後純益達14.41元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。