崇友營收／前三季 EPS 6.34元 創歷年同期新高

崇友（4506）10日公告，第3季稅後純益3.34億元，年增3.67%，每股稅後純益1.89元，改寫歷史單季新高紀錄。累計今年前三季稅後純益11.23億元，年增25.41%，每股稅後純益（EPS）6.34元，獲利創歷年同期新高。

另，崇友10月營收5.54億元，年增3.82％，創歷年同期新高；累計前十月營收達56.16億元，年增6.27％，亦刷新歷年同期紀錄。

崇友表示，第3季新梯及汰舊換新專案依工程進度陸續完工認列，帶動營收與獲利表現。

其中，大型新梯建案包括新竹科學園區新三期標準廠房、新北市國揚數位科技大樓等專案，於第3季依進度完工並認列；汰舊換新業務則受惠於公司近年持續深化市場開發，包括桃園華亞科技園區晶圓科技廠房、基隆巴塞隆納社區及中華電信行通大樓等專案亦陸續貢獻營收，使第3季新梯（含汰舊換新）業務營收占比達56.17％。

此外，隨著新梯及汰換案源結構優化，並透過安裝工程排程、採購及管銷費用等面向落實精實管理，帶動第3季整體毛利率達34.90％、營業利益率達25.18％。

崇友表示，除持續掌握住宅、商辦、科技廠房及公共工程等新建案需求外，並積極拓展老舊電梯汰舊換新市場。隨著國內既有建築物電梯設備逐步進入更新週期，加上企業及社區對設備安全、運轉效率與節電效能日益重視，可望持續帶動汰舊換新及維修保養市場需求，為公司營運增添良好營運動能。

展望第4季，崇友表示，維持審慎樂觀看法。一方面持續掌握既有新梯建案施工及完工認列進度，同時積極拓展科技廠辦、商辦、住宅社區及公共設施等新梯案源接單機會；並透過維修保養服務深化既有客戶合作關係，提升客戶黏著度與服務效益。憑藉新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務相互挹注，崇友持續強化市場布局與營運管理，有望帶動未來營運保持穩健向上成長。