騰雲營收／10月9,668.6萬元 年增35.6%

騰雲科技（6870）公布10月合併營收9,668.6萬元，月減6.1%，年增35.6%；累計今年1至10月合併營收8.61億元，年增39.2%。持續深耕智慧零售與智慧場域服務，結合自動化設備、雲端管理、支付及行銷方案，協助業者增加場域服務、提升營運管理效率，並透過台灣及日本展會推廣，開發多元應用與商業合作機會。

騰雲持續整合智慧設備、雲端管理、行動支付與顧客經營服務，協助零售及餐飲業者運用既有空間增加服務，並支援自助購買與多據點營運需求。集團旗下騰加數位於10月台灣世界連鎖加盟大展展出Peigo智能果昔機與智慧冰箱，前者可於約90秒完成一杯果昔，後者提供掃碼開門、取貨及關門後自動扣款的自助購買流程；搭配雲端後台掌握銷售、庫存與設備狀態，並可依需求加選會員行銷服務，將設備應用延伸至營運管理與顧客回購經營。

展望後續營運，騰雲將持續以TSpace為核心，整合智慧設備、雲端平台、支付及數據應用，推動零售、餐飲與商業空間的服務導入。智慧設備除可協助客戶增加現場服務，也可結合雲端後台支援銷售、庫存與設備管理，並依客戶需求延伸平台訂閱、維運及會員行銷服務，逐步拓展經常性收入來源。透過多據點管理能力，公司期望支援客戶將應用由單一據點延伸至更多場域，深化既有客戶服務，並拓展後續合作機會。