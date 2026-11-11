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台揚淨值轉負12月21日將下市…董座：持續營運 盼年底引進私募夥伴

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台揚董事長謝其嘉（中）、總經理吳永欽（左）。 記者黃晶琳／攝影
台揚董事長謝其嘉（中）、總經理吳永欽（左）。 記者黃晶琳／攝影

老牌衛星通訊廠台揚（2314）昨（10）日舉行重大訊息發表會，董事長謝其嘉宣布，淨值轉為負數，但強調將持續營運，深耕衛星事業，期待年底引進私募夥伴。證交所則公告，台揚股票將於12月21日終止上市。

台揚昨日暫停交易，9日收盤價7.4元，市場認為，台揚今日恢復交易將面臨賣壓。台揚前三大股東分別是建漢（3062）持股3.43%、廖學邦（凱基松山哥）1.22%，謝其嘉0.98%等，台揚股東仍有約5.46萬人，其中近4萬人為持有零股的小股東。

台揚科技第3季每股淨損2.61元，前三季每股虧損高達4.33元，淨值為負2.44億元，且負債比率與流動比率分別為109%及65%，會計師並出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告。

謝其嘉表示，台揚面臨市場競爭，財務及經營管理績效承受相當大壓力，對投資人深表歉意，後續將持續調整財務體質、引進策略投資，進行資產活化與處分，同時爭取活化資金，控管並撙節成本。

台揚總經理吳永欽表示，銀行與核心客戶都很支持公司，訂單一直都在，團隊也持續努力。

吳永欽強調，目前私募計畫已經有特定對象積極接洽中，年底可望引進新資金，資產活化部分會依照規劃，更改善台揚體質，適度處理低毛利率產品線，本業部分核心客戶仍穩定下單，因此現金流也維持穩定。據了解，目前台揚接觸私募夥伴為台灣科技業者，看好台揚在衛星、RF模組等技術優勢，有參與私募意願，目前正在查核資產及財報狀況，最快可望在年底前注資。

衛星通訊 淨值 下市

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