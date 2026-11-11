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中租前十月EPS 9.73元 稅後純益年增6%衝上176億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
中租控股陳鳳龍董事長。 中租控股／提供
中租控股陳鳳龍董事長。 中租控股／提供

中租控股（5871）昨（10）日公告自結獲利，今年10月單月自結合併稅後純益17.3億元，每股稅後純益（EPS）0.99元；累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，累計前十月合併每股稅後純益（EPS）9.73元。

公司指出，前十月獲利成長主要是受惠於台灣及中國大陸地區資產品質趨穩，預期信用減損損失金額較去年減少。

中租昨日公告10月自結營運成果，營收方面，10月單月合併營收83.9億元，較去年同期成長4%；若與9月相較，中租合併營收月增2%，中租表示，主要是因中國大陸及東協地區業務動能增溫，兩地區營收分別月增5%。

累計今年前十月合併營收815億元，較去年累計同期大致持平，其中，三大主要市場當中，台灣地區前十月累計營收年減2%、中國大陸地區年減3%；東協地區累計營收則年成長15%。

中租昨日也同步公告獲利，10月單月自結合併稅後純益17.3億元，較9月成長2%、較去年同期年成長約8%，每股稅後純益EPS 0.99元；累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，累計合併每股稅後純益（EPS）9.73元，逼近一個股本。

中租三大市場分別為台灣、中國大陸以及東協地區，截至今年第2季，台灣歸屬母公司獲利占比為55%、中國大陸36%，東協則是9%。

中租表示，前十月獲利成長主要是因今年台灣及中國大陸地區資產品質趨穩，預期信用減損損失金額較去年減少。

分營運地區別來看，台灣地區累計獲利較去年成長4%、中國大陸累計獲利年增14%、東協地區累計獲利則年增6%。

中租 EPS 營收

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