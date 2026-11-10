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藍天前3季每股賺4.09元 明年首季推RTX Spark新機
筆記型電腦製造商藍天電腦今天公布前3季財報，合併營收達新台幣172.3億元，年增13%；歸屬母公司業主淨利23.65億元，每股盈餘4.09元，年增2.6倍。藍天將於2027年第1季推出RTX Spark新機，強化人工智慧個人電腦（AIPC）布局。
受整體大環境衝擊，藍天筆電事業第3季成長動能承壓，筆電營收49.3億元，季減15%，前3季筆電總出貨量87.3萬台，年減20%，受惠平均售價（ASP）大幅拉升及匯率有利因素，累計前3季筆電營收149.3億元，年增15%。
藍天發布新聞稿指出，透過節能、散熱、降噪等差異化設計，提供客製化服務滿足百位客戶需求，在主要零組件缺料及成本大幅上揚的筆電產業逆風中，營收仍能維持雙位數成長。
展望第4季及明年初，藍天表示，將持續深化中高階筆電市場布局，預計於2027年第1季推出備受市場期待的RTX Spark Mini Workstation，進一步強化AI PC產品陣容與市場競爭力。
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