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大東電財報／前三季EPS 7.17元 在手訂單維持百億元
大東電（1623）10日公告，累計今年前三季稅後純益4.7億元，年減16.87%，每股稅後純益（EPS）7.17元。若以第2季財報推估，第3季稅後純益7653.3萬元，年減56.21%，每股稅後純益1.15元。
另，大東電10月營收7.61億元，年增38.12%，單月創下歷史次高，累計前十月56.79億元，年增5.42%，累月營收創同期新高。
大東電近年持續受惠台電強韌電網計畫，帶動電線電纜需求穩健成長，加上國內電力基礎建設持續推進，在手訂單維持百億元。
展望後市，大東電表示，除了台電強韌電網計畫持續推進，AI資料中心、半導體擴廠及科技業建廠需求，也帶動國內用電需求增加，有利電線電纜產業發展。
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