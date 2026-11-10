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台達電10月營收創新高 外資預估第4季季增逾10%、毛利率將逐季上揚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台達電（2308）10月營收創新高，摩根士丹利證券（大摩）預估台達電第4季營收可望略優於市場預期，維持2,300元目標價及「優於大盤」評等。

大摩指出，台達電10月營收746.66億元，月增14%、年增30%，主要受惠於電源供應器、高壓直流（HVDC）電源機櫃及液冷產品出貨持續增加。

大摩預估台達電第4季營收可望達到2,158.81億元，季增10%、年增34%，目前達成率為35%；市場共識則是第4季營收2,198.06億元，季增12%、年增36%，目前達成率為34%。

大摩認為，AI叢集的電力消耗持續增加，台達電將憑藉完整的電源與散熱解決方案組合，成為主要受惠者之一。台達電每股稅後純益（EPS）可望從去年的23.14元，提高到今年的37.77元，再跳增到2027年的60.77元、2028年的92.77元。

大摩指出，台達電10月營收略優於預期，應有助於近期投資情緒。不過，台達電可能面臨四大風險，包括全球經濟成長放緩、零組件供應持續緊張、原材料價格上漲、營業費用增加或平均售價快速下滑導致獲利率承壓。

高盛證券則對台達電維持「買進」評等及4,120元目標價，為法人圈中最高，主要基於台達電在AI資料中心電力產業最關鍵環節中的領導地位，預期未來一年將維持穩健的獲利成長動能。

高盛預估，台達電的AI業務持續擴大，有利推動毛利率上揚，從2025年的34.3%增加到今年的36.1%。台達電HVDC電源機櫃自今年第3季起的貢獻逐步放大，且訂單能見度持續延伸。因此，台達電第3季毛利率34.2%可望成為2026-2028年期間的低點，一直到2028年毛利率都將逐季增加。

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