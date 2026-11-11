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裕民前三季EPS 5.8元 本業穩健
裕民航運（2606）第3季單季毛利率36.7%，稅後純益19.35億元，年增33%，每股純益（EPS）2.29元。累計前三季合併營收141.83億元，毛利率34.9%，稅後純益48.98億元，EPS達5.8元，整體本業營運表現穩健。
另外，裕民昨日也公告10月合併營收為21.77億元，年增56.8%，改寫單月歷史新高紀錄，累計前十月營收約163.6億元，年增28.5%。
裕民表示，第3季受惠波羅的海乾散貨指數（BDI）延續上行，海岬型船舶鐵礦石長程運輸需求強勁，帶動獲利持續成長。
第3季主要鐵礦石出口國出貨暢旺，帶動海岬型船舶運輸需求，公司透過優化船隊配置及租約組合，靈活調整現貨與長約比重，提升整體獲利表現。
展望第4季，受惠主要鐵礦石礦商年底出貨、亞洲冬季煤炭補庫，以及美國穀物出口需求，乾散貨市場可望維持穩健動能。
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