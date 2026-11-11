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汎德前三季EPS 10.62元 中華車4.35元
汎德永業（2247）第3季稅後純益3.29億元，年增逾5%，每股純益（EPS）4.07元。中華車單季獲利下滑，前三季仍成長逾一成，裕日車前三季稅後虧損15.85億元。
汎德永業第3季受惠BMW新車到港順暢，X3、X1等主力休旅車銷售暢旺，合併營收113.01億元，營業利益3.94億元，年增5.5%。累計前三季稅後純益8.57億元，年減28.5%，EPS 10.62元，賺逾一個股本。
中華車第3季稅後純益6.33億元，年減21%，EPS 1.16元。前三季受惠XFORCE上市、J SPACE銷售穩健及售後服務營收成長，營業利益較去年同期增加2.81億元，稅後純益23.76億元，年增11.55%，EPS 4.35元。第4季新款OUTLANDER將陸續交車。
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