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寶雅上月業績年增14.4% 同期最佳
寶雅（5904）昨（10）日公布10月合併營收24.58億元，年增14.4%，創歷年同期新高；累計前十月營收238.44億元，年增14.1%，亦創歷年同期新高。
寶雅表示，營運成長主要受惠既有門市持續優化、新店加入營運，以及檔期活動與商品組合調整帶動。截至10月底，全台門市總數達498家，持續朝500店規模邁進。
寶雅持續擴大美妝商品布局，近期全新美妝概念店「寶雅南京三民店」開幕，強化韓系彩妝及保養商品選擇，並結合韓星來台演唱會帶動的應援商機，推出多款韓國話題商品，吸引年輕消費族群。
寶雅表示，除了持續優化既有門市，也透過新型態美妝概念店強化消費體驗，並結合線上線下通路，擴大商品銷售機會。隨著韓流文化及演唱會活動帶動相關商品需求，公司持續調整商品組合，掌握年輕族群消費趨勢。
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