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保瑞上月業績年增15.9% 業績向上
保瑞（6472）昨（10）日公告10月合併營收19.9億元，年增15.9%；今年前十月累計營收達182億9,400萬元，年增10.1%。
展望第4季，看好學名藥、專科與品牌藥產品線，及威德品牌事業維持穩健成長，加上遞延訂單陸續出貨與傳統旺季效應，預期將進一步挹注營運表現。
保瑞子公司晨暉生技也公布10月營收4.2億元，年增約363.4%；前十月營收24.9億元，年增214.5%。由於9月受惠美國Costco大型通路促銷拉貨帶動，單月營收創歷史新高，墊高基期，10月雖較上月回落，整體營運規模仍維持在3億元以上水準。
保瑞表示，10月原有部分訂單可望出貨並挹注營收，惟受兩項出貨時程因素影響，部分營收遞延至後續月份認列。加拿大廠半固體劑型產線因設備故障，10月出貨量約為在手訂單的75%；目前修復作業持續進行，遞延訂單預計於第4季內完成交貨。
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