台泥上月業績年增17.8% 亞泥-6.9%

水泥三雄10月營收兩增一減，台泥（1101）靠儲能接案及大陸水泥量價回升，年增17.83%、居冠；國產小幅成長，亞泥年減6.9%。

台泥10月營收163.57億元，前十月營收1,294.05億元，年增4.93%。旗下NHOA Energy儲能工程案件增加，循環鋰電池出貨也成長。水泥本業受惠大陸十一長假後需求回升，加上葡萄牙市場穩健成長，兩岸水泥事業10月營收年增6.29億元。

亞泥10月營收54.31億元，前十月558.45億元，年減5.3%。台灣水泥及預拌混凝土銷量下滑，電力收入也減少。大陸水泥銷量減少6%，售價上漲7%，支撐當地營收月增1%。

國產10月營收17.8億元，年增0.46%，前十月185.6億元，年減6.8%。國產受惠科技廠擴建，低碳混凝土已獲科技廠房、指標建案及重大建設採用。