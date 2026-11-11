聽新聞
0:00 / 0:00
聯友上季EPS 25.36 元 達麗 1.49 元
聯友金屬-創（7610）昨（10）日公布第3季財報，單季稅後純益14.79億元、年增25.8倍，每股純益（EPS）25.36元。累計今年前三季稅後純益29.5億元，年增38.3倍，EPS達50.85元。
聯友金屬表示，旗下屏南二廠正逐步投產，預計鎢酸鈉總產量可增加20至30%；明年並有屏南三廠、屏科廠將接續投產，將挹注第4季與明年營運表現。
法人指出，聯友金屬受益近年來受AI、半導體與太陽能需求增加，加上中國對鎢金屬限制出口，國際鎢價大漲的同時，帶動其主力產品鎢酸鈉出貨價格水漲船高，挹注營收、獲利全面創高。
迎交屋高峰期！達麗（6177）昨（10）日發布財報與營收，第3季稅後純益7.03億元，年增9,254.4%，每股純益（EPS）1.49元；累計前三季稅後純益30.79億元，較去年虧轉盈，EPS 6.52元，獲利改寫近12年新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。