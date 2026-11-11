聯友上季EPS 25.36 元 達麗 1.49 元

台達電（2308）營收創新高，摩根士丹利證券（大摩）預估台達電第4季營收可望略優於市場預期，維持2,300元目標價及「優於大盤」評等。不過，如果要讓市場大幅上修台達電的預估獲利成長，可能仍取決於高壓直流（HVDC）電力機櫃未來數年的滲透率。

2026-11-11 01:10