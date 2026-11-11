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東聯10月營收勁揚88%

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

東聯（1710）昨（10）日公告10月營收32.64億元，年增88.63%，單月營收寫下歷史新高紀錄；累計前十月營收215.07億元，年增12.79%。

中東戰事阻撓乙二醇（EG）運往主要市場中國大陸，亞洲EG價格維持在高檔，帶旺東聯營收表現。公司先前表示，目前兩岸EG開動率近100%，預期第3季有望延續第2季獲利表現。對第4季展望亦樂觀。

東聯是國內三家EG業者，規模僅次於南亞。展望年底市況，東聯日前指出，目前中東EG運輸困難，無法大規模流入最大市場大陸，大陸EG供應仍吃緊，預計此市況將持續支撐MEG價格。東聯並據此市況，調高兩岸EG開動率，林園廠開動率增至90%、揚州廠更達滿載。並預期，就算戰爭告一段落，中東地區生產設備已遭破壞，如要恢復戰前的供應水準，至少仍需半年時間。

除EG外，東聯持續大力推進特化品、電子化學品認證及商業化腳步，預計2028年電子級化學品要占整體營收10%。東聯表示，目前電子化學品主要是高純度二氧化碳（CO2），以及DB、MEA、TEA等電子級溶劑原料，均間接交給半導體終端客戶。此外，旗下DB、MEA、TEA等產品，均為國內獨家供應。

電子級CO2部分，東聯目前是最穩定且大量供應的本土廠商，惟仍透過代理商間接供應，未來目標爭取半導體客戶直接認證。目前國內生態仍是以台灣的代理商大量從對岸進口廉價CO2再純化，仍期待本土供應鏈能持續壯大。

東聯 營收 中東

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