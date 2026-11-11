台塑化斥資3.33億元加碼台橡（2103），持股比率升至6.53%。台塑化表示，公司欠缺四碳、五碳下游橡膠產品，增持是為深化上下游整合。台橡具備合成橡膠量產能力，並以高階胎料搶攻電動車與綠色輪胎市場，正是台塑化看重的下游布局。

根據台塑化公告，自8月13日至11月6日共買進台橡1萬2,716張，每股均價26.22元，累計持有5萬3,917張，持股金額14.93億元，持股比率由4.99%升至6.53%。

台塑化指出，公司長期持有台橡股票，此次加碼的主軸是加深與下游橡膠業者的產業連結。

根據最新的股權結構與台塑化公告，台塑化在近日增持台橡股票至6.53%後，將躍升為台橡的第三大股東，未來是否持續增持備受市場矚目。

業內指出，台塑化此舉將從石化原料補足到橡膠應用的關鍵一哩路。台塑化生產的烴烯系列產品，是合成橡膠的重要原料，其中四碳原料丁二烯可製成丁苯橡膠（SBR）、聚丁二烯橡膠（BR），五碳原料異戊二烯也可用於合成橡膠。台橡握有下游製程及產品線，能把上游原料做成輪胎廠等製造商所需的材料。業內分析，台塑化藉由增持，把既有原料事業與下游橡膠應用接得更緊。

台橡往高值化走，主力之一是溶聚丁苯橡膠（SSBR）。電動車廠重視續航，輪胎廠因此得降低滾動阻力，同時維持濕地抓地力，材料與配方直接影響兩項性能。台橡以既有合成橡膠量產能力為底，將產品延伸到性能要求更高的胎料，從通用規格做到對應不同輪胎設計的材料，擴大在輪胎供應鏈的產品布局。

獲利方面，台橡前三季稅後純益20.82億元、EPS 2.52元，較去年同期的1.8億元成長逾十倍，EPS由0.22元升至2.52元。第3季稅後純益2.16億元、EPS 0.26元，也由去年同期虧損轉為獲利。前三季獲利大幅回升，第3季同步轉盈，為公司持續推進高值化產品提供基礎。

輪胎以外，台橡也持續布局醫療級及永續材料，擴大合成橡膠的應用範圍，高階胎料承接電動車與節能輪胎的用料需求，醫療級與永續材料則開拓新的產品市場。