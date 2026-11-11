聽新聞
0:00 / 0:00

台塑化加碼台橡股權

經濟日報／ 記者邱馨儀任君翔／台北報導

台塑化斥資3.33億元加碼台橡（2103），持股比率升至6.53%。台塑化表示，公司欠缺四碳、五碳下游橡膠產品，增持是為深化上下游整合。台橡具備合成橡膠量產能力，並以高階胎料搶攻電動車與綠色輪胎市場，正是台塑化看重的下游布局。

根據台塑化公告，自8月13日至11月6日共買進台橡1萬2,716張，每股均價26.22元，累計持有5萬3,917張，持股金額14.93億元，持股比率由4.99%升至6.53%。

台塑化指出，公司長期持有台橡股票，此次加碼的主軸是加深與下游橡膠業者的產業連結。

根據最新的股權結構與台塑化公告，台塑化在近日增持台橡股票至6.53%後，將躍升為台橡的第三大股東，未來是否持續增持備受市場矚目。

業內指出，台塑化此舉將從石化原料補足到橡膠應用的關鍵一哩路。台塑化生產的烴烯系列產品，是合成橡膠的重要原料，其中四碳原料丁二烯可製成丁苯橡膠（SBR）、聚丁二烯橡膠（BR），五碳原料異戊二烯也可用於合成橡膠。台橡握有下游製程及產品線，能把上游原料做成輪胎廠等製造商所需的材料。業內分析，台塑化藉由增持，把既有原料事業與下游橡膠應用接得更緊。

台橡往高值化走，主力之一是溶聚丁苯橡膠（SSBR）。電動車廠重視續航，輪胎廠因此得降低滾動阻力，同時維持濕地抓地力，材料與配方直接影響兩項性能。台橡以既有合成橡膠量產能力為底，將產品延伸到性能要求更高的胎料，從通用規格做到對應不同輪胎設計的材料，擴大在輪胎供應鏈的產品布局。

獲利方面，台橡前三季稅後純益20.82億元、EPS 2.52元，較去年同期的1.8億元成長逾十倍，EPS由0.22元升至2.52元。第3季稅後純益2.16億元、EPS 0.26元，也由去年同期虧損轉為獲利。前三季獲利大幅回升，第3季同步轉盈，為公司持續推進高值化產品提供基礎。

輪胎以外，台橡也持續布局醫療級及永續材料，擴大合成橡膠的應用範圍，高階胎料承接電動車與節能輪胎的用料需求，醫療級與永續材料則開拓新的產品市場。

台橡 台塑化 輪胎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

光焱科技財報／前三季EPS 4.11元 稅後淨利5,752萬元

騰輝財報／前三季獲利8.5億元創歷史新高、賺逾一股本 EPS 10.97元

國慶法說會／產業供過於求格局延續 明年上半年部分CCL材料拚量產

勤凱財報四創高 本業強勁、新品接棒添成長動能

相關新聞

祥碩前三季賺近八股本

高速傳輸介面IC設計廠祥碩（5269）昨（10）日公布前三季每股大賺78.66元，總經理林哲偉透露，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，預計明年首季具備量產能力、第2至第3季開始出貨，搭配高階晶片組及自有品牌產品布局，衝刺營運。

大聯大前三季EPS 14.42元 獲利上衝

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布第3季營收、獲利雙創新高，單季每股純益5.92元，前三季每股純益14.42元。

台達電展望外資按讚 目標價高盛估4,120元最高

台達電（2308）營收創新高，摩根士丹利證券（大摩）預估台達電第4季營收可望略優於市場預期，維持2,300元目標價及「優於大盤」評等。不過，如果要讓市場大幅上修台達電的預估獲利成長，可能仍取決於高壓直流（HVDC）電力機櫃未來數年的滲透率。

崑鼎前三季EPS 14.41元

中鼎集團旗下環保事業廠崑鼎（6803）昨（10）日召開董事會並通過第3季財務報告，單季歸屬母公司業主淨利3.97億元，季增23.3%、年增1.49%，每股純益5.45元，改寫單季歷史新高。累計前三季歸屬母公司業主淨利10.49億元，年增1.44%，每股稅後純益達14.41元。

世芯10月營收首度衝破百億元

世芯（3661）昨（10）日公告10月合併營收102.6億元，首度單月業績站上百億元大關，創單月歷史新高，月增2.8％，年增5.15倍；前十月合併營收480.6億元，年增72.6%。外界預期，在美系大客戶3奈米製程晶片案放量出貨助攻下，世芯後續營運將明顯走升。

力積電上月營收攀峰！明年代工價格看漲近20% 可望持續挹注業績

晶圓代工廠力積電（6770）昨（10）日公布10月合併營收80.3億元，創單月歷史新高，月增4.74%，年增94.19%，反映客戶需求升溫、出貨量增加；前十月合併營收602.33億元，年增56.98%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。