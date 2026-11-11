儒鴻規劃印尼擴產 2027年資本支出上看12億

成衣大廠儒鴻（1476）總經理洪瑞廷昨（10）日表示，未來兩年成衣產能擴充將以印尼三期為最大投資計畫，目前正進行設計及環評，若後續動土進度如期，預估2027年資本支出將達10億至12億元。

至於明年營運，隨整體大環境不確定性因素略為下降，維持審慎樂觀看法，目前訂單能見度約六個月。

儒鴻昨日召開法說會，洪瑞廷指出，今年前三季資本支出約4億至5億元，全年預估6億至8億元。印尼三期目前尚未正式動土，後續將依規劃推進。至於印尼布料與成衣垂直整合布局，正評估自行興建或合資兩種方式，尚未定案。

洪瑞廷表示，2027年台灣及越南布料廠產能預計不會明顯增加，投資重點將放在設備更新、生產效率提升及產品組合優化。柬埔寨金邊及越南成衣廠則將視需求進行產線調整及自動化設備導入，明年產能提升主要仍以既有廠效率改善為主。

營運方面，洪瑞廷指出，第4季仍朝營收優於第3季、全年營收創新高的目標努力。受惠新品增加，成衣平均單價（ASP）呈雙位數成長，出貨量大致持平；布料則是出貨量減少、價格持平。

客戶結構方面，儒鴻前五大客戶營收占比約50%至60%，新客戶占比則由10%提高至11%。洪瑞廷表示，先前開發的三家新客戶已陸續進入最終試量產階段，另有數個新品牌合作案持續洽談，對成長動能正向看待。

展望明年，洪瑞廷指出，美國選舉後，關稅及貿易壁壘政策的不確定性略為下降，但品牌客戶尚未明顯增加追加訂單，相關策略調整最快可能在明年第1季逐漸明朗。相較之下，歐洲市場仍存在較高不確定性，由於儒鴻部分高毛利業務來自歐洲，後續將持續關注。