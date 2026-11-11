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禾榮科海外布局跨步 將打造東南亞首座先進雙粒子癌症治療平台

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
禾榮科總經理沈孝廉。 聯合報系資料照
禾榮科總經理沈孝廉。 聯合報系資料照

禾榮科（7799）昨（10）日宣布，透過子公司Heron Neutron Medical Singapore Pte. Ltd.投資新加坡上市公司SAM Holdings，以每股星幣0.031元認購SAM Holdings新發行普通股17.3億股，交易總金額星幣5,363萬元（約新台幣13.8億元）。

這項交易完成後，禾榮科將持有Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings Ltd. （SAM Holdings）約50.09%股權並取得控制權，將打造東南亞首座先進雙粒子癌症治療平台，深化全球精準醫療布局

禾榮科為台灣AB-BNCT（硼中子捕獲治療）系統關鍵供應商，本次策略性投資SAM Holdings，係禾榮科拓展海外醫療市場之關鍵里程碑。SAM Holdings為新加坡上市公司，業務範疇涵蓋癌症精準診斷、診療一體化（Theragnostics）、健康檢查、醫學美容、質子治療、光子放射治療及綜合腫瘤醫療服務等，且擁有東南亞先進的質子治療中心。

禾榮科表示，隨著現代腫瘤學進入精準醫療時代，診療一體化（Theragnostics）已成為全球癌症治療的核心趨勢。未來，雙方將深化醫學影像與核醫技術的跨領域整合，大幅提升診斷精確度與療效預測，實現真正的個人化標靶治療。此項合作不僅將加速核醫藥物與先進分子影像技術的臨床應用，更將為集團帶動穩健且高速成長的診斷與核醫業務收益。

在精準診斷的堅實基礎上，雙方將進一步推動多元癌症治療技術的深度整合。未來將以SAM Holdings既有的醫療平台為基礎，發揮質子治療與BNCT的協同技術優勢，全力打造全方位先進雙粒子治療中心。透過同時融合光子放射治療、質子治療、BNCT及前瞻癌症治療技術，雙方將建構一站式腫瘤診療平台。

禾榮科強調，新加坡具備成熟健全的醫療體系與高度國際化優勢，是連結東南亞與全球醫療市場的關鍵樞紐。取得SAM Holdings控制權後，禾榮科將善用SAM Holdings既有的醫療服務基礎與區域市場實戰經驗，全力拓展海外業務版圖，並開展國際醫療市場。

展望未來，禾榮科將持續深化雙方在BNCT、質子治療、光子放療、標靶核種治療、癌症精準診斷及核醫診療一體化等領域的資源整合，立足新加坡並輻射東南亞市場。雙方將開展國際醫療業務，並尋求跨國醫療合作及新世代癌症治療技術的開發機會。

布局 新加坡 東南亞

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