中磊前3季獲利年增近4成 每股賺4.34元

聽新聞
0:00 / 0:00
中磊前3季獲利年增近4成 每股賺4.34元
電信寬頻設備廠中磊電子今天公布第3季合併歸屬母公司稅後淨利新台幣5.3億元，年增77.5%，較第2季成長11.2%，每股盈餘（EPS）1.75元。前3季歸屬母公司稅後淨利13億元，較去年同期成長39.1%，每股盈餘4.34元。
受惠較佳產品組合，中磊統計，第3季合併營收218.3億元，年增48%，較第2季營收成長5.9%，創下單季營收新高紀錄；前3季合併營收為590.9億元，年增率54.2%，為歷年同期新高紀錄，且已超越去年全年營收540億元。
中磊說明，今年前3季營收、稅後淨利及每股盈餘皆已超越2025年全年表現。
中磊表示，人工智慧（AI）應用蓬勃發展，致使網路龐大資料流量激增；此外，新興多元寬頻服務，如影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日趨普及，皆加速寬頻基礎設備需求。電信運營商搶搭升級商機，紛紛加速用戶端寬頻設備更新，以進一步擴展營運規模。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。