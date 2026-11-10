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中磊前3季獲利年增近4成 每股賺4.34元

中央社／ 台北10日電

電信寬頻設備廠中磊電子今天公布第3季合併歸屬母公司稅後淨利新台幣5.3億元，年增77.5%，較第2季成長11.2%，每股盈餘（EPS）1.75元。前3季歸屬母公司稅後淨利13億元，較去年同期成長39.1%，每股盈餘4.34元。

受惠較佳產品組合，中磊統計，第3季合併營收218.3億元，年增48%，較第2季營收成長5.9%，創下單季營收新高紀錄；前3季合併營收為590.9億元，年增率54.2%，為歷年同期新高紀錄，且已超越去年全年營收540億元。

中磊說明，今年前3季營收、稅後淨利及每股盈餘皆已超越2025年全年表現。

中磊表示，人工智慧（AI）應用蓬勃發展，致使網路龐大資料流量激增；此外，新興多元寬頻服務，如影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日趨普及，皆加速寬頻基礎設備需求。電信運營商搶搭升級商機，紛紛加速用戶端寬頻設備更新，以進一步擴展營運規模。

中磊

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