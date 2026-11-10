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新代前3季淨利年增2.2倍 每股賺66.59元
智慧製造解決方案廠商新代科技公布前3季財報，累計歸屬母公司業主淨利新台幣46.49億元，大幅年增2.2倍，每股純益66.59元，其中第3季稅後獲利16.8億元，僅次於第2季創單季次高，單季每股純益24.06元。
新代先前表示，中國大陸蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦，預計2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，隨著新據點陸續投入運作，整體產能預計提升至現有規模的2.6倍。
新代10月自結合併營收約24.98億元，年增134.9%，創同期新高，累計前10月合併營收約234.28億元，年增106.8%，續創同期新高。新代指出，開發客戶及穩固市場關係策略，成效持續彰顯。
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