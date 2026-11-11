總管家屋管明登創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，總管家屋管（7441）產業類別為其他，將於明（12）日登錄創櫃板。

總管家租賃住宅服務股份有限公司主要從事住宅及不動產服務，以住宅資產管理為核心，提供房屋評估、租賃媒合、契約管理、租金及帳務管理、修繕維護及客服等一站式服務。該公司將多年住宅管理經驗導入制度化及系統化作業流程，提升管理效率與資訊可追蹤性，並持續參與政府社會住宅包租代管政策相關計畫。

根據總管家屋管的官網資料顯示，該公司成立以來，已協助超過數百位房東透過社會住宅包租代管制度，將閒置房屋轉為穩定收益，同時為需要的家庭提供有保障的居所；主打每月對帳單、修繕單、合約電子化，所有金流與服務流程公開可查，以及專人服務規畫。