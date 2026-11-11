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潤德單月業績攻頂

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

室內裝修設計廠商潤德（6881）10日公告，10月合併營收2.51億元，月增18.9%、年增17.4%，創單月新高。前十月營收19.87億元，年減2.37%，較前九月年減4.69%收斂。

潤德8月法說會揭露，今年截至當時已新增28筆工程訂單，金額約21億元，在手工程總額約59億元，其中約23億元尚待認列。後續營收將隨各案施工進度入帳，工程認列時程是觀察年底營運的重點。

潤德看好台商回流及AI、半導體業擴廠帶動裝修需求，將持續爭取企業總部及高規格廠辦工程。

公司具備大型商辦及商業空間的設計與施工經驗，也積極拓展軌道場站聯合開發、商場及高端住宅公共設施等大型專案，擴大接案來源。

除科技業廠辦外，潤德也看好公辦都更與危老重建帶來的裝修商機，並投入智慧空間及複合式空間的設計與建置。隨10月營收回升，接下來兩個月的工程認列進度，將決定全年營收能否進一步縮小與去年的差距。

營收 法說會 業績

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