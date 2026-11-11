中鋼10月營收增30%

中鋼（2002）昨（10）日公告，10月合併營收320.40億元，年增30.98%，連兩月突破300億元。年底盤價方面，中鋼12月月盤每公噸全面調漲300元，大陸鋼廠寶鋼則連兩月開平盤。

中鋼9月營收310.01億元，10月再增加10.39億元，月增3.35%。累計前十月合併營收2,887.12億元，較去年同期增加224.68億元，年增8.44%。獲利方面，前九月累計稅前盈餘43億元，去年同期則虧損46億元。

中鋼10月營收走高，集團出貨量卻由9月的104.1萬公噸降至98.2萬公噸，月減5.66%。工作天數減少、部分下游客戶提前至9月拉貨，加上颱風干擾外銷裝船，影響當月出貨。鋼價調漲與產品組合支撐營收，使10月出貨量下滑之際，單月營收仍較9月增加。

中鋼12月月盤涵蓋熱軋、冷軋及鍍鋅等鋼品，每公噸均調漲300元，主要反映外銷接單升溫及部分國際鋼價走強。寶鋼12月內銷盤價延續11月走勢，熱軋、冷軋、厚板及鍍鋅等主要鋼品基價持平。中鋼專家指出，寶鋼穩價有助降低市場對價格波動的疑慮。