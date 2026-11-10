喬山財報／前三季獲利18億元、年增74%創同期新高 每股純益5.95元

喬山（1736）健康科技公布前三季合併財報，合併營收達400.3億元、年增14.5%，毛利率由去年同期的51.7%提升至56%，增加4.3個百分點；稅後淨利18億元、年增73.1%，每股稅後純益5.95元，獲利創同期新高。

第3季單季每股純益2.68元，較去年同期2.14元成長25.3%，成績表現亮眼。

喬山同步公布10月合併營收達54.16億元，年增11.7%，累計前十月合併營收達454.35億元、年增14.1%，單月及累計營收雙創同期新高。隨著進入銷售旺季，11月至12月亦為全年營收高峰，預期在旺季需求帶動下，全年營收可望再創歷史新高。

喬山指出，全球大型連鎖健身房持續推動設備更新及國際市場擴張，為商用健身器材市場挹注成長動能。喬山重要客戶Planet Fitness近期公布2026年第3季財報，受惠於既有加盟健身房設備更新需求增加，設備部門營收年增11.1%，顯示大型連鎖健身品牌持續投入設備汰換與升級。

此外，Planet Fitness同步上修全年營收及同店銷售成長展望，並積極拓展國際市場，進一步彰顯全球商用健身器材市場的中長期成長潛力。喬山憑藉長期客戶合作關係、完整的產品組合及全球供應能力，將持續掌握大型連鎖健身品牌設備更新，與市場擴張所帶來的商機。

法人表示，面對國際經濟環境變化及原物料成本上升等挑戰，喬山前三季毛利率仍較去年同期顯著提升，展現產品競爭力、定價能力及全球製造布局所帶來的營運韌性。

另透過持續優化產品組合、提升生產效率及靈活調配全球產能，集團有效強化成本管理與整體獲利能力。

目前，喬山在全球設有七座製造廠，其中2026年8月落成啟用的越南第二座工廠，將進一步提升集團產能配置彈性與供應鏈競爭力。喬山強調，結合全球製造、銷售、研發及售後服務完整布局，集團將持續深化競爭優勢，為未來營運成長奠定穩固基礎。