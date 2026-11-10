高明鐵營收／10月2.55億元創新高、年增逾四倍 受惠光通訊設備需求旺

光通訊設備需求續旺，高明鐵（4573）10日公布10月合併營收2.55億元，月增10.8%、年增409.6%，再創單月營收新高。累計前十月合併營收16.09億元，年增228.4%，達去年全年營收的2.67倍。

高明鐵今年7月營收首度突破2億元，8、9月分別增至2.20億元、2.30億元，第3季營收6.51億元，單季已超越去年全年的6.03億元。10月營收較9月增加近2,500萬元，月增幅由9月的4.5%擴大至雙位數，第4季首月出貨動能延續。

高明鐵從鏡頭組裝設備切入光通訊耦光設備，已通過全球前十大光通訊品牌廠認證，並取得800G及1.6T耦光對位設備訂單。隨AI資料中心提高傳輸速度，光模組組裝對精密對位的要求也跟著提高，帶動自動化設備需求。

另外，高明鐵也布局共同封裝光學(CPO)封裝測試，以及光纖陣列與微透鏡陣列的精密組裝。第4季營收能否再創新高，主要看800G、1.6T設備後續交付進度。