聽新聞
0:00 / 0:00
大聯大前三季EPS 14.42元 獲利上衝
半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布第3季營收、獲利雙創新高，單季每股純益5.92元，前三季每股純益14.42元。
大聯大第3季合併營收5,099.96億元，季增11.8%，年增108.6%；毛利率4.42%，單季淨利首次突破百億元、達103.9億元，季增20.5%，年增226.9%，每股純益5.96元。
大聯大前三季合併營收1.282兆元，年增72.5%；稅後純益245.59億元，年增238.2%，每股純益14.42元，前三季營收、獲利均超越去年全年。
展望本季，以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大推估單季營收介於4,800億至5,300億元之間，毛利率介於4.35%至4.55%，稅後純益估落在89.76億至101.68億元之間，每股純益5.13元至5.81元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。