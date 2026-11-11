大聯大前三季EPS 14.42元 獲利上衝

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布第3季營收、獲利雙創新高，單季每股純益5.92元，前三季每股純益14.42元。

大聯大第3季合併營收5,099.96億元，季增11.8%，年增108.6%；毛利率4.42%，單季淨利首次突破百億元、達103.9億元，季增20.5%，年增226.9%，每股純益5.96元。

大聯大前三季合併營收1.282兆元，年增72.5%；稅後純益245.59億元，年增238.2%，每股純益14.42元，前三季營收、獲利均超越去年全年。

展望本季，以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大推估單季營收介於4,800億至5,300億元之間，毛利率介於4.35%至4.55%，稅後純益估落在89.76億至101.68億元之間，每股純益5.13元至5.81元。