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祥碩前三季賺近八股本

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

高速傳輸介面IC設計廠祥碩（5269）昨（10）日公布前三季每股大賺78.66元，總經理林哲偉透露，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，預計明年首季具備量產能力、第2至第3季開始出貨，搭配高階晶片組及自有品牌產品布局，衝刺營運。

林哲偉表示，主機板市場已逐步走出上半年低點，第3季部分客戶生產及拉貨量季增逾兩成，對明年需求看法轉趨正面，不過，超微仍須消化先前累積的庫存，預期今年第4季至明年第1季，相關業務出貨及營收占比仍處於近年相對低檔，庫存水位盼明年首季逐步恢復健康。

祥碩結算，第3季營收26.60億元，季減2.3%，年減33.4%；營業利益5.78億元，季減10.9%，年減50.3%；稅後純益19.69億元，季減2.4%，年增24.4%，每股純益26.6元，季減2.3%，年增25.4%。前三季營收88.81億元，年減10.2%；稅後純益58.4億元，年增48.7%，每股純益78.66元。

觀察公司後市，林哲偉說明，旗下AM4晶片組出貨占比已由去年第4季不到兩成，提升至今年第3季逾七成，低單價產品比重提高，壓抑營收表現，目標明年第2季起，DDR4與DDR5價格關係變化帶動需求轉向AM5，新一代AM5晶片組平均售價較AM4高約五至六成，毛利率也較佳，有助改善獲利結構。

提及ASIC布局，林哲偉說，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，擬定明年第1季具備量產能力，第2至第3季開始出貨；第二家ASIC客戶已貢獻委託設計（NRE）收入，成拓展客戶及後續成長的重要動能。

面對明年晶圓代工漲價及封裝產能吃緊，祥碩預估，今年第4季至明年第1季毛利率約在50%上下，已規劃導入第二供應來源及改善封裝成本，估計明年第2季後陸續見效。

祥碩 超微 庫存

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