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崑鼎前三季EPS 14.41元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

中鼎集團旗下環保事業廠崑鼎（6803）昨（10）日召開董事會並通過第3季財務報告，單季歸屬母公司業主淨利3.97億元，季增23.3%、年增1.49%，每股純益5.45元，改寫單季歷史新高。累計前三季歸屬母公司業主淨利10.49億元，年增1.44%，每股稅後純益達14.41元。

除最新財報出爐外，崑鼎昨日董事會同步通過高層人事異動案，原總經理刁秀華升任董事長，總經理由信鼎技術服務副總經理蘇政隆接任，相關人事案均於昨日生效。

崑鼎第3季合併營收26.31億元，季增9.05%、年減0.94%；毛利率19.38%，季增0.11個百分點，年減1.35個百分點；營業毛利5.1億元，季增12.8%、年減7.4%；營業利益4.76億元，季增15.51%、年減8.49%。

累計今年前三季營運成果，崑鼎合併營收73.41億元，年增0.08%；毛利率19.31%，年減1.03個百分點；營業毛利14.17億元，年減5%；營業利益13.16億元，年減4.92%。在專案進度推進及各項環保服務業務持續挹注下，支撐前三季獲利維持年增走勢。

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