聽新聞
0:00 / 0:00

台達電展望外資按讚 目標價高盛估4,120元最高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台達電（2308）營收創新高，摩根士丹利證券（大摩）預估台達電第4季營收可望略優於市場預期，維持2,300元目標價及「優於大盤」評等。不過，如果要讓市場大幅上修台達電的預估獲利成長，可能仍取決於高壓直流（HVDC）電力機櫃未來數年的滲透率。

大摩指出，台達電10月營收746.66億元，月增14%、年增30%，主要受惠於電源供應器、HVDC電源機櫃及液冷產品出貨持續增加。大摩預估台達電第4季營收可望達到2,158.81億元，季增10%、年增34%，目前達成率為35%；市場共識則是第4季營收2,198.06億元，季增12%、年增36%，已達成34%。

大摩認為，AI叢集的電力消耗持續增加，台達電將憑藉完整的電源與散熱解決方案組合，成為主要受惠者之一。台達電每股稅後純益（EPS）可望從去年的23.14元，提高到今年的37.77元，再跳增到2027年的60.77元、2028年的92.77元。

大摩指出，台達電10月營收略優於預期，應有助於近期投資情緒。不過台達電可能面臨四大風險，包括全球經濟成長放緩、零組件供應持續緊張、原材料價格上漲、營業費用增加或平均售價快速下滑導致獲利率承壓。

高盛證券則對台達電維持「買進」評等及4,120元目標價，為法人圈中最高，主要基於台達電在AI資料中心電力產業最關鍵環節中的領導地位，預期未來一年將維持穩健獲利成長動能。

高盛預估，台達電的AI業務持續擴大，有利推動毛利率上揚，從2025年的34.3%增加到今年的36.1%。

台達電 外資 大摩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台達電營收創高跳空漲停！光寶科跟著亮燈 鄭平看好第4季再創新猷

台達電10月營收月增14% 訂單能見度高

台達電營收／10月746.66億元、年增30.1% 創單月新高

台達電期 可留意

相關新聞

台揚淨值轉負12月21日將下市…董座：持續營運 盼年底引進私募夥伴

老牌衛星通訊廠台揚昨（10）日舉行重大訊息發表會，董事長謝其嘉宣布，淨值轉為負數，但強調將持續營運，深耕衛星事業，期待年底引進私募夥伴。證交所則公告，台揚股票將於12月21日終止上市。

中租前十月EPS 9.73元 稅後純益年增6%衝上176億元

中租控股昨（10）日公告自結獲利，今年10月單月自結合併稅後純益17.3億元，每股稅後純益（EPS）0.99元；累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，累計前十月合併每股稅後純益（EPS）9.73元。

祥碩前三季賺近八股本

高速傳輸介面IC設計廠祥碩（5269）昨（10）日公布前三季每股大賺78.66元，總經理林哲偉透露，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，預計明年首季具備量產能力、第2至第3季開始出貨，搭配高階晶片組及自有品牌產品布局，衝刺營運。

大聯大前三季EPS 14.42元 獲利上衝

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布第3季營收、獲利雙創新高，單季每股純益5.92元，前三季每股純益14.42元。

台達電展望外資按讚 目標價高盛估4,120元最高

台達電（2308）營收創新高，摩根士丹利證券（大摩）預估台達電第4季營收可望略優於市場預期，維持2,300元目標價及「優於大盤」評等。不過，如果要讓市場大幅上修台達電的預估獲利成長，可能仍取決於高壓直流（HVDC）電力機櫃未來數年的滲透率。

崑鼎前三季EPS 14.41元

中鼎集團旗下環保事業廠崑鼎（6803）昨（10）日召開董事會並通過第3季財務報告，單季歸屬母公司業主淨利3.97億元，季增23.3%、年增1.49%，每股純益5.45元，改寫單季歷史新高。累計前三季歸屬母公司業主淨利10.49億元，年增1.44%，每股稅後純益達14.41元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。