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台積電出手！核准最高10億美元認購Anthropic、OpenAI股份

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）擴大投資布局，董事會10日核准，分別以不超過5億美元額度，認購Anthropic普通股及OpenAI特別股，兩案認購額度合計最高10億美元。其中，Anthropic每股認購價格將依該公司首次公開發行（IPO）價格而定，成為這次董事會決議的一大焦點。

依台積電公告，董事會核准於不超過5億美元額度內，認購Anthropic, PBC普通股股份，認購價格將依其首次公開發行價格決定；另一案則核准於不超過5億美元額度內，認購OpenAI Group PBC特別股股份。兩項認購案的股份種類與價格條件各有不同，公告尚未揭露實際認購股數、持股比率及交易完成時程。

同次董事會也核准，以不超過5億美元資金設立一家投資公司，進行半導體產業及相關生態系的策略性投資。從新設投資公司，到核准認購Anthropic及OpenAI股份，台積電這次董事會除既有產能建置，也同步推進策略投資布局。

產能規劃方面，台積電核准約409.27億美元資本預算，以因應依據市場需求預測與技術開發藍圖制定的長期產能規劃。用途涵蓋建置及升級先進製程產能，以及先進封裝、成熟與特殊製程產能，並包括廠房興建及廠務設施工程，以及2027年研發、經常性資本預算與資本化租賃資產預算。

股東回饋方面，董事會核准配發第3季每股現金股利9元，普通股除息交易日訂於2027年3月11日，配息基準日為3月17日，現金股利將於4月8日發放。

董事會同時核准2026年第3季營業報告書及財務報表，單季合併營收約1兆4,942.4億元，稅後純益約7,630.6億元，每股純益29.43元。

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