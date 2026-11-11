衛司特：明年是很好的一年

衛司特（6894）昨（10）日舉行法說會，發言人林浚丞表示，隨著全球半導體先進封裝產能擴建、AI伺服器高多層板需求爆發，以及面板導線「鋁改銅」，整體市場對含銅廢水處理與不溶性陽極需求持續強勁，主要客戶的擴產藍圖能見度延伸至2030年。今年營收確立創新高，2027年也將是「很好」的一年。

衛司特累計今年前三季合併營收17.19億元，年增69%，為同期新高；稅後純益3.68億元，年增89.7%；每股稅後純益15.46元。前三季獲利超越2025年全年，創同期新高。

衛司特第3季合併營收6.13億元，季增3.7%，年增46%；稅後純益1.34億元，季增8.6%，年增74.9%；每股純益5.76元。營收、稅後純益為單季新高。

林浚丞說明，在半導體與封裝領域，衛司特採用「設備銷售加維護代操」模式，客戶涵蓋半導體前段電鍍、晶圓級封裝TSV/TGV銅穿孔及RDL重佈線等重要製程。

此模式無須由衛司特負擔資本支出，且毛利率高於公司平均水平，已成為推動中長期營收成長的重要引擎。