巨漢前三季營收超越歷年全年EPS達20.92元、年增2.8倍

巨漢系統科技今（10）日召開2026年第三季法人說明會，公布第3季及前三季財報，前三季合併營收60.43億元、年增206.9%，一舉超越2022年全年47.17億元的歷史高點；累計稅後純益攀升至13.77億元、年增276.2%，每股純益（EPS）繳出20.92元亮麗成績，締造歷史新猷。

截至2026年9月底，巨漢在手訂單穩健維持在108億元高檔水準，訂單能見度長達2至3年。憑藉充沛的在手案量、持續洽談的多項指標性專案及明確的產業擴產趨勢，巨漢表示，先前設定於2030年前營收超越百億元的長期里程碑，極具信心將提前達陣。

巨漢2026年前三季繳出亮眼成績單，在專案接案結構持續優化與高附加價值專案加速認列挹注下，前三季平均毛利率攀升至31.8%，年增4.2個百分點、營業利益率達28.3%，年增6.0個百分點，獲利品質顯著躍升；前三季營業利益達17.13億元、年增289.4%，累計稅後純益13.77億元，年化股東權益報酬率（ROE）更達到44.7%的高水準。第3季單季營運維持高檔動能，單季合併營收達20.39億元、年增126.5%，毛利率為31.1%、營業利益率為27.4%，單季稅後純益4.46億元，年增147.6%，單季每股純益繳出6.78元佳績。

在市場布局策略上，巨漢持續貫徹兼顧高成長與高防禦性的「雙引擎架構」：目前108億元在手訂單中，「半導體」相關專案占比達68.2%，鎖定指標晶圓代工、先進封測及研發中心等資本支出領導廠商，預估2026全年半導體營收比重將維持60%以上；「公共工程與其他」專案則占31.8%，落實常態維持20%至40%的穩健配置。