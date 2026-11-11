捷流上月業績年增46% 遠東新+8.6%

閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布10月合併營收2.41億元，月增7.1%、年增46%，受惠半導體及高科技產業客戶訂單出貨暢旺，為歷年同期新高，累計今年前十月合併營收20.52億元、年增9%。對本季營運保持審慎樂觀看法。

近年捷流積極加大半導體、高科技電子等應用領域業務接單，截至目前，整體業務接單較去年同期成長，其中部分半導體相關訂單能見度更長達至2028年。除既有廠務水系統外，積極拓展AI資料中心冷卻、水處理及其他流體控制應用。將持續深化半導體、高科技電子與能源基礎建設等產業客戶合作，並精進研發、生產交期及成本管理能力。

【記者嚴雅芳／台北報導】遠東新（1402）昨（10）日公告10月合併營收251.6億元，年增8.6%，為單月歷史新高；累計前十月營收2,255.77億元，年增8.2%。

遠東新10月營收創高，受惠集團內遠傳電信營運表現亮眼。

遠東新指出，石化及紡織本業本季進入傳統淡季，但因應原物料及運輸成本變動，持續爭取調漲產品售價，並透過出貨量支撐營運。

國際油價及石化原料價格波動明顯，遠東新表示，石化產業必須維持一定庫存，原料價格變動不僅影響產品售價，也牽動存貨成本及獲利表現。因報價有時間差，第4季仍積極爭取調漲售價，目前產品價格可能已高於第2季水準。先前運費上漲也增加營運成本，持續透過價格調整因應。

展望後市，遠東新指出，北半球冬季服飾相關原料出貨高峰已過，供應鏈逐步轉向明年春夏服飾生產。春夏服飾用料特性不同，對整體產品價格有影響，除了爭取提高售價，將透過出貨量支撐本業營運。