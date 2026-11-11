聽新聞
0:00 / 0:00
千附實業前三季EPS 4.18元 衝高
千附實業（8383）昨（10）日公布前三季合併營收38.9億元、年增62.9%，營業利益6.09億元，稅後淨利4.71億元、年增120.5%，每股純益4.18元，營收與獲利均創歷年同期新高。
千附受惠高階晶圓廠建廠工程、廠務系統及精密設備需求維持高檔，工程及精密零組件業務同步成長。10月合併營收5.14億元、年增86.1%，今年前十月合併營收44.05億元、年增65.3%，已超過去年營收，今年確定創新高。
集團旗下千附精密前三季合併營收18.58億元、年增42.4%，營業利益3.19億元，稅後淨利2.70億元、年增73.2%，每股純益4.57元，獲利維持穩健高成長。
千附精密10月合併營收2.32億元、年增55.5%，累計前十月合併營收20.91億元、年增43.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。