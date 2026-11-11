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電信三雄前十月獲利俏
電信三雄公布10月業績，台灣大（3045）10月營收創單月新高，單月每股純益0.48元、累計前十月每股純益4.74元，蟬聯電信每股獲利王；中華電信10月營收獲利創同期新高，累計前十月每股純益4.71元，超越財測高標；遠傳10月營收創新高，累計前十月每股純益3.5元。
中華電信10月營收237.5億元，年增13.4%，歸屬於母公司業主之淨利為35.9億元，年增13.8%，每股純益0.46元，營收、獲利創歷年同期新高；累計前十月營收2,126.9億元，年增13.4%，歸屬母公司業主淨利為365.6億元，年增12.3%，每股純益4.71元，營收獲利均超越財測高標。
台灣大10月營收170.7億元，年增9.2%，營業利益20.9億元，稅後純益15億元，年增32.1%，每股純益0.48元。累計前十月自結合併營收1,666.4億元，年增5.7%，營業利益200.3億元，年增17%，稅後純益144.5億元，年增23.6%，超越去年全年，每股純益4.74元。
遠傳10月合併總營收116.18億元，年增5.3%。稅後純益12.21億元，年減3.7%，每股純益0.34元；累計前十月營收978.48億元，年增10.3%，稅後純益126.13億元，年增11.3%，每股純益3.5元，整體營運表現持續向上。
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