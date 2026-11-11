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健鼎前三季EPS 24.96元 寫新紀錄

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB大廠健鼎（3044）昨（10）日公第3季財報，單季每股純益（EPS）為11.94元，首度單季賺逾一個股本，累計今年前三季每股純益達24.96元，雙創新高。健鼎已預告今年逐季成長，主要是伺服器與記憶體模組需求大幅成長與產品組合優化。

健鼎今年前三季合併營收765.16億元，年增40.6%。第3季合併營收306.94億元，季增23.4%，年增58.3%，單季營收首度超越300億元、創單季新高。

前三季累計稅後淨利131.17億元，年增69.2%，每股純益24.96元。第3季稅後純益62.74億元，季增61%，年增1.12倍，每股純益11.94元，單季營收與稅後純益都是新高。

健鼎說明，今年第3季營收季增加23.4%，單季營業毛利率、營業利益率、稅前淨利率，三率三升，主要係產品組合提升，反應原材料成本提高報價，折舊比降低，致淨利突破20%創新高。

健鼎10月合併營收106.37億元，因十一長假工作天減少影響，較9月106.48億元略減，但年增70.3%。累計今年前十月營收871.53 億元，年增43.7%。

健鼎2026年上半年設備投資約71.9億元。因應市場需求，健鼎計畫，今年資本支出估可望挑戰破百億元，因應客戶群需求高速成長，至少百億元起跳為新高水準，突破過往高峰80億多元。

健鼎提到，各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度持續拉長。近期PCB大廠多數朝GPU、ASIC高階AI伺服器供應，一般伺服器訂單明顯外溢，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，二者訂單成長力道明顯優於市場預期。

健鼎 伺服器 PCB

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