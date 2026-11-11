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上銀前三季EPS 7.51元 法人估全年有望賺逾一個股本

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照

上銀（2049）昨（10）日舉行法說會並公布第3季財報，單季稅後純益12.3億元，季增45%、年增175.8%，每股純益3.48元；累計前三季稅後純益26.57億元、年增150.6%，每股純益7.51元。

上銀董事長卓文恒表示，目前AI、半導體、資料中心接單很熱，儘管近期對Al看法出現雜音，但整體發展趨勢不變，訂單能見度平均看到2027年中，第4季淡季不淡，營運有望優於第3季。法人估上銀今年營收可望挑戰300億元新高，有機會賺逾一個資本額。

上銀第3季合併營收81.1億元，季增8%、年增35%，受惠半導體、AI相關應用、基礎建設及自動化需求增加；毛利率36.3%，較上季提升2.1個百分點，較去年同期增加7.7個百分點，受惠美國子公司退稅，產能利用率提升、價格調漲效應及人民幣升值等。

累計前三季合併營收為219.97億元，營業利益31.1億元，稅後淨利26.57億元，每股純益7.51元，為近四年來同期新高。

第3季各地區市場來看，亞洲占比為63%，歐洲22%，台灣8%，美洲7%。就產品別來看，滾珠螺桿占營收比重20%，線性滑軌61%，機器人持平上季的12%，較去年同期7%明顯提升。

卓文恒指出，去年12月起接單明顯升溫，滾珠螺桿、線性滑軌訂單熱絡，研磨級螺桿交期超過6.5個月，訂單已看到明年中，預期2027年也會是「很不錯的一年」。

美國期中選舉後，市場開始關注AIDC（AI資料中心）投資是否受到更嚴格審查，卓文恒認為，AI是長期發展趨勢，過程中即使出現小幅調整，也不改變產業長期成長方向，台灣半導體大廠建廠計畫持續，上銀仍保持高度信心。

上銀在人形機器人領域也逐步開花結果。上銀供應人形機器人下肢應用的小型滾珠螺桿及線性滑軌，已開始分批出貨給美系合作大廠，新研發的人形機器人專用行星式滾柱螺桿年底量產，並爭取拓展日本、中國大陸等市場。

上銀 EPS 法說會

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